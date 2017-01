Der Start der vierten Saison in Rocket League ist bekannt – zumindest ungefähr, wie Psyonix bekannt gab. In Season 4 werden nicht nur spielerische Neuerungen auf die PC- und PS4-Spieler zukommen, sondern auch neue Wettkampf-Ränge. Ein Status-Update zu Rocket League.

Entwickler Psyonix sprach über die Änderungen in der Season 4 von Rocket League. Dabei ging es unter anderem um die neuen Ränge und den Start-Zeitpunkt der kommenden Saison. So wurden Gameplay-Änderungen erwähnt, die jedoch nicht weiter erklärt worden sind. Die neuen Skill-Rankings wurden hingegen ausführlich vorgestellt.

Neue Ränge in Rocket League Season 4

In der vierten Saison von Rocket League werden die Fähigkeiten der Spieler in folgende Divisionen eingeordnet – geordnet von schlecht nach gut: Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant und Champion. Dabei gibt es in jeder Skill-Sektion drei Unterdivisionen, beispielsweise also Gold 1, Gold 2 und Gold 3. Wer also Silber 2 ist, muss sich danach noch durch Silber 1 spielen, um auf Gold aufzusteigen.

Eine Ausnahme macht die eSport-Division für Pro-Spieler: Grand Champion (großartiger Champion) gibt es nur einmal.

Start der neuen Wettkampf-Saison 2017

Die Rocket League Season 4 soll irgendwann im April 2017 beginnen, kündigte Psyonix an. Einen genauen Release-Termin wird es demnach erst in einigen Wochen geben. Die lange Wartezeit wird damit begründet, dass es viele Veränderungen in der nächsten Saison geben wird und diese einige Zeit zur Ausarbeitung gebraucht hätten.

