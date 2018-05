Rocket League - Salty Shores-Update mit neuer Arena am Strand, Sommer-Event in Kürze

Rocket League erhält ein Update, das den Sommer ins chaotische Autorennspiel Einzug halten lässt. Mit Salty Shores gibt es einige Neuerungen, die schon in Kürze erscheinen. Allem voran sollte euch die Strandkarte gefallen!

Psyonix hat ein neues Update für den Autorennspaß Rocket League geplant, das schon in wenigen Tagen veröffentlicht werden soll. Der Patch hört auf den Namen Salty Shores und soll euch in sommerliche Gefilde entführen.

Es wird heiß!

Das Sommer-Update macht den Anfang mit einer neuen, kostenfreien Arena. Diese entführt euch an den Strand. Weiter geht es mit einem neuen Battle-Car - den sogenannten Twinzer. Dieses Fahrzeug wird über eine neue Lootbox ins Spiel implementiert, die sich Impact tauft. Neben den Impact-Crates gibt es passende Musik aufs Ohr mit der "Rocket League X Monstercat Vol. 3". Das eigentliche Sommer-Event beginnt am 11. Juni und endet am 2. Juli 2018. Es trägt den namen Beach Blast und soll unter anderem neue Items implementieren.

Kleinere Verbesserungen werden zudem an den Servern vorgenommen. So gibt es künftig eine Report-Funktion, wenn der Server Probleme aufweist. In der Zukunft soll irgendwann ein neues Belohnungssystem Einzug halten, während Levelgrenzen entfernt werden. Doch wann das so weit ist, lässt sich bisher nur erahnen. Der Patch stellt übrigens auch den Start für die achte Wettkampfsaison dar.

Nachfolgend haben wir den offiziellen Trailer zu Salty Shores eingebunden: