Rocket League erhält ein neues Update. Mit der Starbase ARC könnt ihr ab sofort auch im Weltraum um jeden Punkt kämpfen. Das Update erfolgt bereits in Kürze.

Rocket League erhielt vor einiger Zeit ein neues Update, das euch auf den Boden des Meeres verfrachtet. Neben der neuesten Karte AquaDome gab es noch die Premium-Cars Proteus und Triton. Doch nun wurde im Verlauf der "The Game Awards" ein weiteres Update angekündigt.

Über einen entsprechenden Trailer hat Psyonix die Starbase Arc angekündigt, eine kostenlose Karte, die am 7. Dezember veröffentlicht werden soll. Wie es der Name schon verrät, handelt es sich bei der neuen Karte um ein Setting im Weltraum. Genauer gesagt um eine Karte auf einer Raumstation.

Auch hier wird es ein neues Fahrzeug geben. Der sogenannte "Vulcan" erscheint ebenfalls am 7. Dezember und soll 2 US-Dollar kosten. Die Entwickler geben an, dass die Erweiterung eine Hommage an das Spiel ARC Squadron darstelle, das ebenfalls von Psyonix entwickelt wurde. Außerdem wird der "Custom Training Mode" implementiert, der schon seit längerer Zeit im Gespräch war. Wem das noch nicht reicht, der erhält erstmalig vollen Support über den Steam Workshop. Ein Blick in das Spiel dürfte sich demnach lohnen.

