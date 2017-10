Rocket League - Halloween-Event startet am 17. Oktober

In der kommenden Woche wird es gruselig in der Welt von Rocket League! Erneut startet in diesem Jahr ein Event passend zu Halloween und bietet allerlei neue Items, die nur darauf warten ergattert zu werden!

Das Sportspiel Rocket League ist mittlerweile auf allerlei Plattformen verfügbar und dürfte so ziemlich jedem Spieler ein Begriff sein. Im Groben geht es darum mit Autos einen überdimensionalen Ball ins gegnerische Tor zu schießen. Dabei gibt es immer wieder spezielle Events, die mit allerlei kosmetischen Inhalten für eure Boliden daherkommen.

So wird es auch in diesem Jahr sein und zum ersten Mal findet das sogenannte Haunted Hallows-Event statt. Das Event orientiert sich dabei an der Halloween-Thematik und ist in diesem Jahr viel ausgereifter als in den vorherigen Jahren. Bisher war es so, dass man zufällig Items nach Ende der Matches erhielt, doch in diesem Jahr wird alles über eine neue Ingame-Währung geregelt: Die Candy Corns. Die Süßigkeit lässt sich demnach gegen Kisten eintauschen, die ihr wiederum mit Schlüsseln öffnen könnt. Hier kommt aber der Clou, denn bisher musste man die Schlüssel gegen Echtgeld erwerben. Durch die Candy Corns könnt ihr sogenannte Decryptor kaufen, die euch das Öffnen von Kisten ermöglichen.

Das bezieht sich jedoch nicht nur auf die aktuellen Halloween-Kisten, sondern auch auf alle bereits bestehenden Kisten. Der einzige Nachteil ist, dass sich Items aus Kisten, die mit einem Decryptor geöffnet wurden, nicht im Steam Market anbieten lassen. Aber für Sammler dürfte dies sowieso nicht in Frage kommen und der ergatterte Inhalt stattdessen an den virtuellen Boliden geschraubt werden.

Die Währung Candy Corns, die Decryptor und die Haunted Hallows-Kisten lassen sich nur während des Events ergattern und werden danach verfallen. Die erhaltenen Items bleiben aber natürlich bestehen. Das Haunted Hallows-Event startet am frühen Dienstagmorgen, den 17. Oktober, um 2 Uhr und geht bis zum 6. November um 19 Uhr.

