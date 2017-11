Rocket League - Erscheint für die Nintendo Switch im November

Rocket League, der notorische Fußball-Autorennspaß, erscheint in Kürze auch für die Hybridkonsole Nintendo Switch. Als kleines Schmankerl gibt es spezifische Nintendo-Wagen.

Rocket League wird in zwei Wochen für die Nintendo Switch erscheinen. Am 14. November 2017 ist es endlich so weit. Das Warten hat für viele Spieler ein Ende und das Fußball-Autorennspiel kann ab diesem Zeitpunkt auch von unterwegs gezockt werden.

Die Switch-Version wird diverse Anpassungsmöglichkeiten und exklusive "Battle-Cars" mit sich bringen. So können die Spieler diverse Ingame-Herausforderungen absolvieren, wodurch sie spezifische Autos erhalten können.

Beispielsweise gibt es hier einen Metroid-Skin. Aber auch Super Mario darf natürlich nicht fehlen, deswegen gibt es auch einen Wagen mit einem entsprechenden Mario-Skin. Wir haben den Teaser-Trailer unterhalb der News eingebunden.

Der Switch-Version liegen zudem alle Modi und Inhalte bei, die auf anderen Plattformen seit 2015 erschienen sind. Ihr erhaltet also ein umfangreiches Gesamtpaket.

Crossplay möglich

Rocket League wird sogar Crossplay bieten, was so viel bedeutet, dass ihr mit Spielern zusammenspielt, die beispielsweise gerade auf dem PC zocken. Mit Xbox One-Spielern werdet ihr hier auch in einen Topf geworfen, allerdings hat sich Sony aus diesem Feature herausgenommen, die hier kein Crossplay mit Nintendo wünschen.

