Rocket League - Doms Wagen aus Fast & Furious als DLC

Rocket League erhält einen neuen DLC. Passend zum Kinostart von Fast & Furious 8 gibt es zwei neue Fahrzeuge aus dem Film-Franchise, die bereits in Kürze veröffentlicht werden.

Erst gestern präsentierten wir euch die angesagte Mod für Rocket League namens "Rocket Kart", die das notorische Autorennspaß-Geplänkel mit einem neuen Modus versieht. Das Prinzip von Mario Kart könnte scheinbar auch hier ganz gut funktionieren. Falls ihr euch einen Ersteindruck verschaffen möchtet, haben die Mod-Entwickler bereits jetzt ein erstes Video veröffentlicht:

Zwei neue Fahrzeuge

Und im Rahmen des Kinostarts von The Fate of the Furious (hierzulande Fast & Furious 8) haben die Entwickler bei Psyonix ein besonderes Leckerbissen in der Pipeline. Gemeinsam mit Universal Pictures veröffentlichen sie nächste Woche zwei neue Wagen. Hierbei handelt es sich um Dominic Torettos 1970 Dodge Charger R/T und um den 1999 Dodge Charger R/T, den ihr bereits aus 2 Fast 2 Furious kennt. Beide Wagen erhalten sechs einzigartige Decals und außerdem zusätzliche Reifenvariationen. So lauten die Namen der Decals:

Charger: Alameda Twin, Flames, Good Graces, Rally, Sinclair, und Wheelman

Skyline: 2Bold, 2Cool, 2Tuff, Clean Cut, The Clutch, und Home Stretch

In diesem Jahr ist im Zuge des aktuellen Fast & Furious-Films bereits der Dodge Ice Charger erschienen. Jedes der Wagen kostet rund zwei Euro. Am 11. Oktober ist es schließlich so weit und die Fahrzeuge können getestet werden. Passend zur Ankündigung gibt es einen Trailer, den wir unterhalb der News für euch eingebunden haben.

