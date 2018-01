Rocket League - Bekommt 2018 Crossplay-Party-Support

Alle Spieler von Rocket League dürfen sich über das angekündigte Feature Crossplay freuen. Die Entwickler werkeln scheinbar bereits jetzt daran, dass alle Spieler unabhängig von der Plattform miteinander spielen können.

Alle Fans von Rocket League werden noch im Laufe diesen Jahres auf ein besonderes Feature zurückgreifen können. Psyonix hat offiziell bekanntgegeben, dass Rocket League Cross-Party-Support erhalten wird.

Das bedeutet, ihr werdet mit all euren Freunden zusammen spielen können, unabhängig von der Plattform, auf der sie sich in Rocket League einloggen. Die Crossplay-Funktion wird zwischen der PlayStation 4, Xbox One und dem PC zur Verfügung stehen.

Hey there! We’re actively working on cross-platform party support for a 2018 release. :) — Rocket League Help (@RL_Support) 21. Januar 2018

Rocket League: Crossplay in 2018

Wann das Feature genau kommt, lässt sich bisher noch nicht sagen. Aber wenn die Entwickler bereits jetzt daran arbeiten, könnten wir uns vorstellen, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird.

Abseits dessen konnten die Spieler jüngst für eine bachtliche Zahl sorgen. Insgesamt verbucht der Titel bereits um die 40 Millionen Spieler. Alle Infos dazu erhaltet ihr hier:

