Crytek teilte heute mit, dass Robinson: The Journey ab sofort auch für Oculus Rift erhältlich ist. Damit können sich jetzt noch mehr Spieler gemeinsam mit dem kleinen Robin und seinen zwei Begleitern auf den Weg machen und den fremden Planeten Tyson III erkunden, auf dem es von geheimnisvollen Kreaturen nur so wimmelt.

Wie Crytek heute per Pressemitteilung bekannt gab, ist Robinson: The Journey ab sofort nicht mehr nur dank PlayStation 4 und PlayStation VR erkundbar, sondern ab sofort auch für Oculus Rift erhältlich. Für 39,99 Euro könnt ihr das Sci-Fi-Abenteuer entweder im Oculus Store oder auch auf Steam herunterladen und euch dann schon bald in der virtuellen Realität von Robinson: The Journey verlieren.

Aus der Ego-Perspektive erkunden wir dabei als kleiner Junge den Planeten Tyson III, nachdem wir auf diesem gestrandet sind. Schnell entdeckt Robin eine Vielzahl an außergewöhnlichen Kreaturen, die auf seine Präsenz reagieren und ganz schön einschüchternd sein können. Auf der Suche nach seiner Crew muss sich der kleine Junge dabei auf seinen Verstand und seine beiden unerwarteten Begleiter verlassen, um zu überleben.

Übrigens: Seit letzter Woche könnt ihr euch den Soundtrack von BAFTA Awards-Gewinner Jesper Kyd auf seiner Bandcamp-Seite anhören. Falls euch das Game also bereits in Beschlag genommen hat, könnt ihr hier der akustischen Untermalung lauschen.

