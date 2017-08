Rise of the Tomb Raider - Video vergleicht überarbeitete Xbox One X-Version mit PS4 Pro-Fassung

Rise of the Tomb Raider wird im Rahmen der Veröffentlichung von Microsofts Xbox One X eine technische Aufpolierung spendiert bekommen. In einem aktuellen Video wird nun die gamescom-Demo der Xbox One X-Version mit der PS4 Pro-Fassung verglichen.

Im Rahmen der hinter uns liegenden E3 in Los Angeles gab Microsoft während der Ankündigung der Xbox One X bekannt, dass zahlreiche Spiele auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. So dürfen sich Xbox One X-Käufer unter anderem über eine technische aufpolierte Version des Action Adventures Rise of the Tomb Raider freuen.

Der entsprechende Patch wird passend zur Veröffentlichung der Konsole erscheinen. Nun haben sich die Kollegen von Digital Foundry die überarbeitete Version, die während der gamescom gezeigt worden ist, zur Brust genommen und mit der Fassung für die PlayStation 4 Pro verglichen. Vor allem fällt auf, dass Microsofts kommende Konsole 60 Bilder in der Sekunde dauerhalft halten kann. Doch es gibt noch weitere Unterschiede zwischen beiden Fassungen, auch wenn beide in 4K dargestellt werden.

So nutzt die PS4 Pro eine Rendering-Technik namens Checkboard, damit möglichst viele Pixel auf eurem Bildschirm dargestellt werden. Die Xbox One X hingegen setzt auf native 4K. In Bezug auf Texturen, Tiefenschärfe und Blur Visuals kommt die Xbox One X-Version laut der Kollegen von Digital Foundry sehr nah an das PC-Original heran.

In dem unterhalb dieser Zeilen eingebundenen Video könnt ihr euch die Unterschiede zwischen den beiden Versionen genauer anschauen.

Infos zu Rise of the Tomb Raider

