Rise of the Tomb Raider - Kostenlose PS4-Demo veröffentlicht

Lara-Fans finden ab sofort eine kostenlose Demoversion zu dem Action-Adventure Rise of the Tomb Raider im PlayStation Store. Habt ihr den Titel auf eure PlayStation 4 geladen, könnt ihr Lara Crofts neuestes Abenteuer ohne Einschränkungen bis zum Ende der ersten Mission spielen.

Ab sofort steht im PlayStation Store eine spielbare Demoversion zu dem Action-Adventure Rise of the Tomb Raider für die PlayStation 4 zur Verfügung, wie Publisher Square Enix und Entwickler Crystal Dynamics innerhalb einer Pressemitteilung bekannt gegeben haben. Alle Besitzer einer PS4 können sich die Demo gratis herunterladen und den Anfang von Lara Crofts neustem Abenteuer ohne Einschränkungen bis zum Ende der ersten Mission spielen.

Rise of the Tomb Raider

Der aktuelle Ableger der Serie Rise of the Tomb Raider ist im November 2015 für Xbox 360 sowie Xbox One veröffentlicht worden, am 28. Januar 2016 folge die PC-Version. Am 11. Oktober 2016 veröffentlichte Square Enix schließlich Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum für die PlayStation 4 sowie den PC. Darin enthalten sind unter anderem ein komplett neues Story-Kapitel mit dem Titel "Blutsbande" inklusive VR-Unterstützung für PlayStation VR, ein Koop-Ausdauermodus, alle bisher verfügbaren DLC-Inhalte sowie zusätzliche Outfits, Waffen und Expeditionskarten.

Seitenauswahl

Infos zu Rise of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider - Releasedatum für PS4 bestätigt Rise of the Tomb Raider wird wie bereits vermutet am 11. Oktober 2016 für die PlayStation 4 erscheinen. Die "20 Years Celebration" benannte Variante wird alle DLCs enthalten und ...

Rise of the Tomb Raider - PS4-Release im Oktober? Die Anhänger der PlayStation 4 warten auf einen Release von Rise of the Tomb Raider. Die Veröffentlichung könnte im kommenden Oktober stattfinden - diesen Termin nennt jedenfalls der ...

Siehe auch: Demo