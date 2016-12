Es darf wieder erkundet werden: Das Fantasy-MMORPG Revelation Online vom Entwickler NetEase und dem weltweiten Publisher My.com startet noch in diesem Jahr in die zweite Closed Beta und hat dafür allerlei Neues parat.

Mit Revelation Online vom Entwicklerteam hinter NetEase und dem Publisher My.com steht schon bald ein neues Fantasy-MMORPG in den Startlöchern, welches mal wieder neuen Schwung in das Genre bringen und Erfolg generieren soll. Bevor es aber zum finalen Release kommen kann, gibt es natürlich die üblichen Closed und Open Betas, welche Feedback generieren und bei der Entwicklung helfen.

Nachdem schon die letzte Closed Beta erfolgreich verlief, gibt es nun die zweite Testphase: Vom 20. Dezember diesen Jahres bis zum 3. Januar 2017 können alle Spieler mit einem Zugang zur Beta in die Spielwelt gucken - diesmal lässt sich die Geschichte bis Level 49 erkunden. Wer lieber abseits der Hauptstory seine eigene Geschichte schreiben will, der hat ab dem 20. Dezember außerdem die Möglichkeit, an Nebenaktivitäten wie Crafting, Dungeons oder PvP teilzunehmen.

Im untenstehenden Trailer könnt ihr Euch Gameplay der primären Heilerklasse, dem Beschwörer aus Revelation Online, anschauen. Viel Spaß!

Infos zu Revelation Online

