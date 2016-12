Revelation Online vom Entwicklerstudo NetEase und dem Publisher My.com will nicht nur Spieler freudig stimmen, die gerne im PvP metzeln und in Gruppen unterwegs sind - auch für Solisten wird es viel zu tun geben.

Die erste Betaphase des kommenden Fantasy-MMORPGs Revelation Online ist vorbei, die nächste steht in den Startlöchern - Entwickler NetEase und My.com machen derzeit alles, um den Titel auf den Release vorzubereiten. Dazu gehört natürlich auch, die wartende Community regelmäßig mit neuen Infos rund um das Spiel zu füttern. Aktuelles Thema: Die Inhalte, die Spieler genießen können, wenn sie auf PvE- und Solospieler-Inhalte stehen.

So wird es neben den regulären Dungeons für fünf Spieler auch Herausforderungen geben, die auf eine Spieleranzahl von zehn besteht. Diese geben dafür dann entsprechend mehr Loot und lassen sich in fünf Schwierigkeitsgraden spielen: einfach, schwer, heroisch, tödlich, episch.

Zudem gibt es eine Arena, im Original die 'Trail of the Four Kings arena', die zusätzliche Kämpfe jeglicher Art bietet. Je stärker der Charakter im Verlauf des Spiels wird, desto mehr Arenen und Challenges stehen ihm zur Auswahl - inklusive ansteigenden Belohnungen natürlich.

Infos zu Revelation Online

