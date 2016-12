Revelation Online - Entwickler arbeiten seit vier Jahren an neuem MMO

Das Entwicklerstudio NetEase macht derzeit Schlagzeilen mit dem aktuellen Fantasy-MMORPG Revelation Online, welches schon jetzt viel Lob generieren und positive Meinungen einholen kann. Nun wird bekannt: Das Team arbeitet seit vier Jahren zusätzlich an 'Justice'.

Wer aktuell an NetEase denkt, spricht schnell von Revelation Online - dem sich derzeit in der Closed Beta befindlichen Fantasy-MMORPG, welches mit allerlei coolen Features den Markt übernehmen möchte. Dass nebenbei noch Zeit für ein weiteres Spiel ist, war nicht bekannt. Nun wurde über eine asiatische Seite veröffentlicht, dass NetEase zudem an Treacherous Waters arbeitet, welches für das englische Publikum Justice heißen wird.

In diesem MMO, welches wohl Anfang 2017 in die Beta gehen wird, spielt man eine chinesische Geschichte nach, die von Martial Arts geprägt ist und vor allem durch ihre Optik überzeugen will. Noch ist wenig von dem Titel bekannt, da nun aber die Ankündigung getätigt wurde, kann man bald mit mehr rechnen.

