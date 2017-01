Resident Evil - Unser großes Resident Evil-Quiz für wahre Kenner!

Zählst du dich auch zu den wahren Kennern der Spielereihe von Resident Evil? Dann dürfte dir das folgende Quiz leicht fallen. Wir haben verschiedene Fragen aus allen Teilen des Spiels zusammengewürfelt und ein neues umfangreiches Quiz entwickelt.

Das Universum von Resident Evil ist mittlerweile in die Jahre gekommen und im Laufe der Zeit wurde es stetig ausgebaut. Neben den sieben Haupttiteln gibt es noch zahlreiche Spin-offs, die allesamt die Geschichte rund um Chris, Jill und beispielsweise Wesker ausbauen sollten. In wenigen Wochen erscheint Resident Evil 7. Dies haben wir uns zum Anlass genommen, ein neues Resident Evil-Quiz zu erstellen. Diesmal richtet sich das Quiz an wahre Kenner der Spielereihe!

Das Franchise zählt mit zu den ältesten Horroreihen und das war für uns ein Grund, unseren Denkapparat anzuschmeißen und ein paar knifflige Fragen zu eruieren. Den Neulingen und Einsteigern dürfte es relativ schwer fallen, alle Fragen adäquat zu beantworten. Allerdings gibt es neben uns auch noch viele andere Spieler, die die Reihe schon seit Beginn an begleiten. Rätsel und Mysterien tummeln sich um die Hauptcharaktere und Antagonisten. Doch wie gut kennt ihr eure Helden wirklich?

Im Zuge der nahenden Veröffentlichung von Resident Evil 7 gibt es derzeit immer wieder neue Details, wie die mögliche Rückkehr des Antagonisten Albert Weskers. Zudem wurde das Puppenfinger-Rätsel von der Communtiy gelöst. Unser Redakteur Patrik zeigt euch im Detail, wie ihr das volle Rätsel absolviert.

Seitenauswahl

Infos zu Resident Evil

Resident Evil - Capcom fragt Fans nach ihrer Meinung zu einem Resident Evil 2-Remake Ganz offenbar ist Capcom auf den Geschmack von Remakes gekommen. Nach HD-Umsetzungen des ersten Teils und Resident Evil Zero fragt man nun die Fans, wie ein Remake von Resident Evil 2 ...