Resident Evil - Die TV Serie, die leider nie Wirklichkeit wurde

Im Jahr 2015 wurde versucht eine TV-Serie zur Videospielreihe Resident Evil zu erschaffen. Die Serie namens Arklay ist leider nie erschienen, doch ein Konzeptvideo gibt jetzt Einblicke in die angedachte Umsetzung.

Es ist bekanntlich keine Überraschung mehr, dass große Videospiele eine Verfilmung bekommen oder sich eine solche zumindest in Planung befindet. Seltener sieht das schon bei TV-Serien aus, die auf Basis eines Videospiels erschaffen werden. Bei Resident Evil sollte dies jedoch der Fall sein, was sicherlich auch an den erfolgreichen Kinofilmen liegt, deren Anzahl bis dato bei ganzen sechs Stück liegt.

Arklay wurde nie umgesetzt

Diese Erfolgswelle überzeugte offenbar auch Mance Media und den Filmemacher Shawn Lebert, die gemeinsam einen Pitch für eine TV-Serie zu Resident Evil an den Start bringen wollten. Dafür entwickelten sie - wie es ganz üblich für die Branche ist - ein Konzeptvideo, das man möglichen Sendern präsentieren konnte und auf eine Finanzierung hoffte. Offenbar interessierte sich aber niemand für das Projekt und das Video aus dem Jahr 2015 geriet in Vergessenheit. Jetzt wurde der Kurzfilm mit dem Namen 'Dave' jedoch ins Internet gestellt und erlaubt einen Einblick in die Serie 'Arklay'.

Das Filmchen ist wirklich nur als Konzept anzusehen und genau deswegen wird zu keinem Zeitpunkt vom T-Virus oder der Umbrella Corporation gesprochen. Die Serie Arklay hätte sich mit plötzlichen Todesfällen beschäftigt und nach und nach die Machenschaften der Umbrella Corporation aufgedeckt. Insgesamt scheint die Versoftung also als eine Art Mystery-Serie angedacht gewesen zu sein.

Umsetzung bei Erfolg des Videos?

Auch wenn das Konzeptvideo teilweise arg "overacted" und notdürftig wirkt, ist es für Fans dennoch einen Blick wert. Und wer weiß - vielleicht sorgt das Video im Internet für so viel Beliebtheit, dass die Serie irgendwann doch noch Realität wird.

Mit etwas Budget und Überarbeitung könnte jedenfalls ein möglicherweise ganz interessantes Produkt dabei heraus kommen.

