Resident Evil Vendetta - Infected Experience - CG-Film mit VR-Zombie-Einlagen

Es kommt nicht nur ein neuer CG-Film von Resident Evil, sondern sogleich eine VR-Adaption, die euch kurzerhand in die Köpfe der Zombies verfrachtet. Unklar ist, ob Residen Evil Vendetta: Infected Experience auch hierzulande erscheinen wird.

Capcom veröffentlicht in regelmäßigen Abständen CG-Filme zum Franchise von Resident Evil. Abseits der regulären Kinofilme mit Milla Jovovich seht ihr hier zumeist Leon S. Kennedy in der Hauptrolle, der sich gegen fiese Monsterhorden zu behaupten weiß.

Der neueste Titel lautet Resident Evil Vendetta und erscheint für DVD und Blu-ray sowie als VOD-Lösung. Hierzulande wird der Streifen am 18. Juli 2017 erscheinen und das Ganze wird von Sony Pictures publiziert.

In Resident Evil: Vendetta trifft Leon S. Kennedy auf Chris Redfield, die beide aus dem Universum von Resident Evil bekannt sind. Wichtig hierbei ist, dass Vendetta chronologisch nach Resident Evil 6 handelt und Chris der BSAA angehört. Die altbekannte Rebecca Chambers wird ebenfalls einen Auftritt haben. Gemeinsam müssen sie den Waffenhändler Glenn Arias aufhalten, der üble Machenschaften vollzieht. Das Setting ist in New York angesiedelt und das ist längst nicht alles.

Es soll sogar eine VR-Applikation kommen, die bisher allerdings nur für Japan angekündigt wurde. Resident Evil Vendetta: Infected Experience heißt die Variante und sie wirft euch in eine andere Perspektive. Als Zombie streift ihr durch die Straßen New Yorks und in VR erlebt ihr, wie es den Menschen an den Kragen geht.

Unklar ist, ob es sich lediglich um ein 360-Grad-VR-Erlebnis handelt oder ob zudem interaktive Elemente verbaut werden. Die VR-Version des Films erscheint in Japan bereits am 24. Mai 2017 für die PlayStation VR.

