Resident Evil Vendetta - CG-Film ist ab sofort auf Blu-ray und digital erhältlich

Resident Evil: Vendetta ist ab sofort in physischer oder digitaler Form erhältlich. Der neueste CG-Film aus dem Hause Capcom entführt euch in ein neues Abenteuer des Zombie-Franchises.

Das Franchise rund um Resident Evil hat viel zu bieten. Abseits der Hauptspiele gibt es diverse Spin-offs und sogar Kinofilme waren lange Zeit in Produktion. Abseits der regulären Kinoreihe rund um Alice (Milla Jovovich) existiert eine weitere Filmserie, die aus dem Hause Capcom stammt.

Der neueste CG-animierte Action-Horror-Film lautet Resident Evil: Vendetta und ist ab sofort erhältlich. Im neuen Zombieabenteuer darf sich Leon S. Kennedy (Matthew Mercer) abermals mit diversen Untoten auseinandersetzen. An seiner Seite wird dieses Mal Dr. Rebecca Chambers (Erin Cahill) und sogar Chris Redfield (Kevin Dorman) kämpfen. Gemeinsam müssen sie sich dem Bösewichten Glenn Arias (John DeMita) stellen.

Bevor ein tödliches Virus New York City in eine Kriegszone verwandelt, müssen die bekannten Figuren aus der Resident Evil-Reihe einschreiten. Ihr bekommt demnach altgewohnte Zombiekost serviert, die sich gut und gerne an alte Teile der Spielereihe anlehnt.

Im Detail gibt es eine DVD-Version sowie Blu-ray-Edition mit 2 Disks. Der CG-Film ist ebenfalls in einer 3-Disk-Version erhätlich, die für 4K Ultra HD/Blu-ray ausgelegt ist. Ein digitaler Release ist ebenfalls erfolgt. Ihr könnt den Film beispielsweise im PS-Network kaufen und ansehen.

