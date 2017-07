Resident Evil: Revelations - Release-Termin des Remasters bekannt

Capcom hat jetzt den Release von Resident Evil: Revelations Remastered datiert. Demnach wird der Titel Ende August erscheinen.

Mit Resident Evil: Revelations versuchte Capcom einen Schritt weg vom Action-lastigen Geballer und zurück zu den Survival Horror-Wurzeln der Resident Evil-Reihe. Die Revelations-Reihe wurde seinerzeit als Spin-Off in einem Episoden-Format veröffentlicht und ebnete durch den recht großen Erfolg, den Weg für Resident Evil 7. Jetzt erhält Revelations ebenfalls eine Remastered-Version für die aktuelle Konsolengeneration.

Wie Capcom jetzt mitteilte wird Resident Evil: Revelations Remastered am 31. August für Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Der Titel spielt zeitig zwischen Teil 4 und 5 und lässt euch in die Rollen der bekannten Charaktere Jill Valentine und Chris Redfield schlüpfen. Außerdem könnt ihr euch entscheiden, ob ihr aus der Ego- oder Third Person-Perspektive die Zombies auf Korn nehmen wollt. Des Weiteren werden neue Typen von Gegnern, ein neuer Schwierigkeitsgrad und der sogenannte Raid-Mode eingeführt, der den Fans des moderneren Baller-Gameplays mit einem etwas anderen Schuss-System entgegen kommt. Wie üblich werden auch Kleinigkeiten wie neue Outfits oder Waffen geboten, die mehr Variation in den Titel bringen sollen.

Wie es sich für eine Remastered-Variante gehört, erstrahlt der Titel in 1080p, mehr Umgebungsdetails und überarbeitetes Aussehen der Gegner und von Bewegungen. Wie das im Detail aussehen wird, erfahren wir spätestens am 31. August, wenn Resident Evil: Revelations Remastered für die PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wird.

Seitenauswahl

Infos zu Resident Evil: Revelations

Resident Evil: Revelations - Demo ab sofort auf Steam erhältlich Die Demo des Third-Person-Shooters Resident Evil: Revelations ist ab sofort auf der Spieleplattform Steam erhältlich.