Resident Evil: Revelations - Release-Datum für die Nintendo Switch erhalten

Fans der Nintendo Switch bekommen nun Zuwachs aus dem Resident Evil-Franchise. Resident Evil: Revelations und Resident Evil: Revelations 2 werden in Bälde für die Hybrid-Konsole veröffentlicht.

Mittlerweile ist es schon ein paar Tage her, dass Resident Evil: Revelations das Licht der Welt erblickte. Gestartet auf dem Nintendo 3DS im Jahre 2012 gab es noch diverse Adaptionen für die PS3, Xbox 360, Wii U und sogar für den PC.

In Resident Evil Revelations schlüpft ihr abermals in die Rolle von Jill Valentine und dürft ebenfalls mit Chris Redfield in die Schlacht gegen die Zombiehorden ziehen. Die Ooze-Monsterseuche ist auf einem Schiff ausgebrochen, der ihr mit den beiden bekannten Figuren aus dem Resident Evil-Universum auf den Grund gehen müsst.

Nun hat sich Capcom dazu entschieden, Resident Evil: Revelations auch für die Nintendo Switch zu veröffentlichen. Die Portierung erscheint am 28. November 2017 und bringt ein besonderes Schmankerl mit sich. Die physische Version soll sogar den Nachfolger Resident Evil: Revelations 2 beinhalten.

Auf der Cartridge soll sich demnach Revelations befinden, während der zweite Teil via Download-Code freizuschalten ist. Die physische Kopie soll um die 40 US-Dollar kosten, ihr könnt die beiden Spiele jedoch auch einzeln im eShop herunterladen, was euch lediglich 20 US-Dollar pro Stück kosten würde.

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon.de handelt es sich um Afiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlen müsst.

Infos zu Resident Evil: Revelations

