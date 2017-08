Resident Evil: Revelations - Ab sofort für die PlayStation 4 und Xbox One erhältlich

Publisher Capcom hat noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass die Neuauflage des Survival-Horror-Titels Resident Evil: Revelations ab sofort für die PlayStation 4 sowie die Xbox One bereit steht.

Wie der japanische Publisher Capcom nun noch einmal mit einer aktuellen Meldung bestätigt hat, ist ab sofort der Survival-Horror-Titel Resident Evil: Revelations in Form einer Neuauflage für die PlayStation 4 sowie die Xbox One sowhl digital als auch im Handel erhältlich. Der Preis beträgt rund 20 Euro bzw. 25 Euro.

Neuauflage des Survival-Horror-Titels

Die Geschichte wird wie in einer TV-Serie in Episoden erzählt. Nach und nach werden in dieser Form weitere Teile der Geschichte aus der Sicht von verschiedenen Charakteren enthüllt. Der Spieler übernimmt unter anderem die Kontrolle über Jill Valentine und Chris Redfield, die das scheinbar verlassene Kreuzfahrtschiff "Queen Zenobia" erkunden.

Revelations ist bereits für den PC, die PlayStation 3, die Xbox 360 sowie die Nintendo Wii U und den Nintendo 3DS veröffentlicht worden. Die Neuauflage für die PS4 und die Xbox One bietet verbesserte HD-Grafiken sowie eine verbesserte Bildrate. Außerdem erhalten Käufer Zugriff auf alle Downloadinhalte, die im Spiel freigeschaltet werden können. Weiterhin kann im Koop-Modus gemeinsam der Raid-Modus angegangen werden.

