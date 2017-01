Seit einigen Tagen ist auch in westlichen Kinos der sechste und zugleich letzte Film namens Resident Evil: The Final Chapter in den Kinos zu sehen. Mittlerweile steht die Resident Evil-Film-Reihe kurz vor der Milliarden-Dollar-Marke und wäre damit die erfolgreichste Kino-Verfilmung einer Videospielserie.

Erst vor kurzem ist mit Resident Evil 7 der neuste Ableger der erfolgreichen Survival-Horror-Reihe veröffentlicht worden. Seit einigen Tagen läuft nun auch in den westlichen Kinos der sechste und sogleich letzte Film mit dem Titel: "Resident Evil: The Final Chapter".

Über die Filme kann man sicherlich geteilter Meinung sein, trotzdem handelt es sich bei der Reihe mit Schauspielerin und Model Milla Jovovich um ein sehr erfolgreiches Projekt. Dies scheinen auch die Zahlen zu belegen: Wie jetzt bekannt geworden ist, haben alle Teile der Videospielverfilmung bisher insgesamt für einen ungefähren Umsatz von 954 Millionen Dollar gesorgt.

Es ist also sehr wahrscheinlich, dass auch die Milliarden-Dollar-Marke in naher Zukunft geknackt werden könnte. Da Resident Evil: The Final Chapter in Japan bereits seit Weihnachten 2016 in den Kinos läuft, kann hier auf erste Zahlen zurückgegriffen werden. Der bisher generierte Umsatz liegt hier bei 35 Millionen Dollar. Im Westen liegt das Ziel hingegen bei 30 Millionen Dollar. Hierzulande läuft die Videospielverfilmung seit dem 26. Januar 2017 in den Kinos.

Mit dem Erreichen der Milliarden-Dollar-Marke, wäre die Resident Evil-Reihe die erfolgreichste Kino-Verfilmung einer Videospielserie.

