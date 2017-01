Bislang war das Crossbuy-Programm Play Anywhere vor allem Microsofts eigenen Titeln vorbehalten, jetzt kommt mit Resident Evil 7 erstmals auch ein großes Third-Party-Spiel dazu. Der Titel unterstützt die digitale Crossbuy-Funktion auf Xbox One und auf Windows 10.

Wer Resident Evil 7 entweder digital für Xbox One oder im Windows 10 Store kauft, bekommt zusätzlich eine Version auf der jeweils anderen Plattform gratis dazu. Damit muss man den Titel nur einmal kaufen und kann ihn anschließend auf zwei Plattformen zocken.

Durch Play Anywhere wird doppeltes Kaufen obsolet gemacht und ermöglicht, dass ihr jederzeit zwischen Konsole und PC wechseln könnt. Sämtliche Spielfortschritte, Inhalte, Achievements und Gamerscore werden zwischen beiden Plattformen synchronisiert.

Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

