Resident Evil 7 - Virtual Reality: Neue Dimension der Angst laut Entwickler

Resident Evil 7 soll durch die neue VR-Technik deutlich intensiver ausfallen und eine ganz neue Dimension des Horrors darstellen. Selbst die Entwickler von Capcom, die wissen woher die Gegner kommen, beschreiben das Erlebnis jedes Mal als schrecklich.

Horror-Spiele sind schon alleine aus dem einfachen Grund deutlich intensiver, als beispielsweise ein Horror-Film, da der Spieler selber entscheiden muss, wie er vorgeht und oft nicht nur den Protagonisten steuert, sondern sich auch in die jeweilige Person hineinversetzen kann. Die Immersion ist deutlich höher, weshalb auch die Angst deutlich intensiver ausfällt.

Auch ein Resident Evil 7, welches am 24. Januar für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheint, wird für viele Spieler mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits zu gruselig ausfallen. Hardcore-Horror-Fans können aber sogar noch eine weitere Stufe erklimmen und den Titel in der virtuellen Realität erleben. Laut Entwickler Capcom hebe sich das Gameplay enorm von der Erfahrung auf einem flachen Bildschirm ab. Capcom-Entwickler Kazuhiro Takahara äußerte sich in der neuesten Ausgabe des Official PlayStation Magazine wie folgt zu dem VR-Erlebnis:

"Wenn wir ein Spiel entwickeln, sind wir für gewöhnlich ein wenig unempfindlich gegenüber dem Horror. Aber selbst wenn wir wissen, woher die Gegner kommen, ist es mit PlayStation VR jedes Mal schrecklich. Es ist eine Stufe über der Erfahrung auf dem TV".

Wir bezweifeln die Worte des Entwicklers keinesfalls, schließlich kann die PS4-Demo im PlayStation Store bereits via PlayStation VR ausprobiert werden. Wie sich die Vollversion wirklich spielen wird, verraten wir euch in der kommenden Woche in unserem Test zu Resident Evil 7.

Seitenauswahl

Infos zu Resident Evil 7

Resident Evil 7 - Erste Details zur Spielzeit Zu Capcoms Horror-Titel Resident Evil 7 sind weitere Infos zur Story sowie der Spielzeit bekannt geworden. Ein Spieler, der die Kampagne offenbar bereits abschließen konnte, benötigte ...

Resident Evil 7 - Inhalte zum Season-Pass auf Steam gelistet In weniger als zwei Wochen ist es soweit, Resident Evil 7 wird offiziell veröffentlicht. Nun ist der Season-Pass angekündigt worden, der eine zusätzliche Story-Episode enthält.

Siehe auch: Capcom