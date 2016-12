Das Jahr 2017 beginnt mit einem großen Spieletitel, denn Resident Evil 7 wird bereits im Januar veröffentlicht. Passend dazu gibt es jetzt den ersten TV-Spot, um die Spieler weiter auf den Titel einzustimmen.

Nächstes Jahr warten einige große Franchises mit einem neuen Ableger auf die Spieler. Allem voran steht Resident Evil 7, da es bereits zu Jahresbeginn an den Start gehen wird. Derzeit befindet sich die finale Demo im Umlauf. Der dritte Teil der Demo ist im PNS-Store erhältlich und könnte nun eine mögliche Lösung für den mysteriösen Puppenfinger parat haben.

Bereits vor einigen Tagen gab es eine Vielzahl an Gameplay-Videos, die das Baker-Haus in seinen Grundfesten aufzeigen. Außerdem sind die Widersacher zu sehen, die es euch nicht leicht machen werden. Jetzt gibt es einen brandneuen Trailer, der sogar im TV ausgestrahlt wird.

RE7 für VR, Xbox One und PC

Resident Evil erscheint am 24. Januar 2017 für die PlayStation 4 und als besonderes Feature ist es sogar mit der neuen Virtual-Reality-Technik, der PlayStation VR, spielbar. Ebenfalls in Planung ist eine Version für die Xbox One und den PC. Eine Demo ist bereits ab dem 9. Dezember für die Xbox One erhältlich. Die Demo für den PC folgt am 19. Dezember. Den TV-Spot haben wir unterhalb dieser News für euch eingebunden!

Seitenauswahl

Infos zu Resident Evil 7

Resident Evil 7 - Frische Gameplay-Videos aus dem Hause Capcom Capcom veröffentlichte nun drei frische Gameplay-Videos zu Resident Evil 7, in denen wir das Baker-Haus erkunden und es mit einem schlecht gelaunten und wenig zimperlichen Widersacher zu tun ...