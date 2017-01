Spezifische Details zum Season-Pass und den einzelnen DLCs von Resident Evil 7 sind jetzt seitens Capcom bekanntgegeben worden. Es gibt Infos zum Release-Datum und den einzelnen Inhalten des verbotenen Filmmaterials.

Das neue Gruselabenteuer aus dem Hause Capcom sorgt offenbar für positive Resonanz in der Spielelandschaft. Die internationalen Testwertungen zu Resident Evil 7 sind geradezu überragend ausgefallen. Die ersten Spieler haben das Abenteuer bereits abgeschlossen und so wird sich Gedanken über kommende DLCs gemacht.

Der Season-Pass, der unter anderem auf Steam erhältlich ist, wird drei kostenpflichtige DLCs beinhalten, die namentlich bereits seit längerer Zeit feststehen. Der Preis des Season-Passes beläuft sich auf 29,99 Euro. Nun gibt es weiterführende Informationen und sogar ein Datum für die Veröffentlichung.

DLC 1: Verbotenes Filmmaterial 1

Das "verbotene Filmmaterial 1" bietet zwei spielbare Kassetten. Zum einen das "Schlafzimmer" und zum anderen den "Albtraum". Ersteres erfordert die Flucht aus einem verschlossenem Zimmer. Beim Albtraum handelt es sich um das zweite Tape, das eine Art Hordemodus darstellt. Hier müsst ihr Items craften und sie gegen diverse Wellen von Feinden einsetzen.

Der neue Spielmodus soll unabhängig von der eigentlichen Spielgeschichte verlaufen. Außerdem bietet der Modus keinen Support für die PlayStation VR.

DLC 2: Verbotenes Filmmaterial 2

Hier erhaltet ihr ebenfalls zwei neue spielbare Kassetten. In "21" müsst ihr euch einem Spiel von Lucas Baker stellen und in "Töchter" wird euch ein tieferer Einblick in das Leben der Bakers gewährt. Zeitlich wird Zweiteres jedoch vor den Geschehnissen in Resident Evil 7 eingeordnet.

Der neue Spielmodus "Jacks 55. Geburtstag" sieht vor, dass ihr Jack Baker mit Lebensmittel füttert und einen Wettkampf gegen die Zeit bestreitet. Hier wird es ebenfalls keinen Support für die PlayStation VR geben.

Die beiden DLCs werden bereits am 21. Februar 2017 veröffentlicht. "Verbotenes Filmmaterial 1" kostet ca. 10 Euro und "Verbotenes Filmmaterial 2" wird an die 15 Euro kosten. Besitzer des Season-Passes und der Deluxe-Edition haben die DLCs bereits in den jeweiligen Paketen ohne weitere Kosten.

Seitenauswahl

Infos zu Resident Evil 7

Resident Evil 7 - Erste Wertung zum Horror-Titel Während Resident Evil 7 in einigen Ländern scheinbar bei verschiedenen Händlern bereits verkauft wird, gibt es eine erste Wertung zu dem Survival Horror-Titel aus dem Hause Capcom. Das ...

Resident Evil 7 - Auf Xbox One kaufen, auf Windows 10 spielen Wer Resident Evil 7digital für Xbox One kauft, bekommt das Spiel kostenlos für Windows 10 dazu. Capcom hat die Crossbuy-Funktion jetzt im Rahmen von Microsofts Play-Anywhere-Programm ...

Siehe auch: Capcom