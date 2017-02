Resident Evil 7 - So viele von euch zocken in VR

Für den ultimativen Gruselspaß wird in Resident Evil 7 eine VR-Brille benötigt. Doch das Erleben der Virtual Reality ist PlayStation-Besitzern vorbehalten, alle anderen müssen draußen bleiben - wie viele von euch zocken also tatsächlich in VR?

Ja, die Horrorgeschichte aus Resident Evil 7 geht tatsächlich noch gruseliger! In der Virtual Reality erlebt ihr das gesamte Geschehen aus der First-Person-Perspektive und mit euren eigenen Augen - ob ihr ihnen am Ende wirklich noch trauen könnt?

Doof nur, dass der VR-Modus Spielern auf der PlayStation 4 vorbehalten ist. Nur, wer sich eine PlayStation VR für die Konsole gekauft hat, kann Resident Evil 7 damit spielen - alle anderen und insbesondere PC-Gamer müssen draußen bleiben.

Ein Drittel spielt Resident Evil 7 in VR!

Wir haben gefragt: Zockt ihr Resident Evil 7 in VR? Unter unseren Lesern scheint tatsächlich eine große Anzahl an Leuten die Kombination aus PS4, PSVR und RE7 zu besitzen: Satte 33 Prozent haben den Titel in der furchteinflößenden Virtual Reality gezockt!

24,6 Prozent besitzen gar keine VR-Brille und zocken es auf Xbox One und PC, 17 Prozent haben keine PSVR und spielen es auf der PS4. Gerade einmal 7 Prozent haben am PC eine VR-Brille und könnten Resident Evil 7 zocken - wenn es sie denn unterstützen würde.

13 Prozent haben keine Lust auf Virtual Reality

Ein kleiner Teil von 5,6 Prozent hat eine PSVR zuhause und traut sich schlicht nicht, damit Resident Evil 7 zu spielen. Weitere 12,7 Prozent haben einfach kein Interesse an Virtual Reality und verzichten gänzlich.

Ihr könnt hier weiter abstimmen: Zockt ihr Resident Evil 7 in VR?

Die Ergebnisse im Überblick:

Ja, ich habe eine PSVR und zocke damit Resident Evil 7: 33.1 Prozent.

Nein, ich zocke das Spiel auf Xbox One oder PC und besitze keine VR-Brille: 24.6 Prozent.

Nein, ich habe keine PSVR, zocke es aber trotzdem für PS4: 16.9 Prozent.

Nein, ich habe kein Interesse an Virtual Reality: 12.7 Prozent.

Nein, ich besitze keine PS4, aber eine VR-Brille für PC: 7 Prozent.

Ja, ich habe eine PSVR aber ich trau mich nicht: 5,6 Prozent.

