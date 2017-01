Resident Evil 7 - Reviews und Test-Wertungen im Überblick

Resident Evil 7 feiert heute seinen Release-Termin. Wir haben dazu die wichtigsten Reviews gelesen und sagen euch, welche Wertungen die Fachpresse in ihren Tests und Rezensionen vergeben hat. Wie gut schneidet das Horror-Spiel von Capcom für PC, PS4 und Xbox One ab?

Wie gut ist Resident Evil 7? In unserem Review-Überblick zeigen wir euch die Testwertungen aller bekannten Videospiel-Magazine und fassen sie zusammen. Resident Evil 7 Biohazard ist ein Horror-Survival-Titel, entwickelt von Capcom, der heute für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Mit der PlayStation VR ist ein Modus in der virtuellen Realität spielbar.

Resident Evil 7 Biohazard Test-Übersicht

Mit einem Blick auf die Testergebnisse von Resident Evil 7 Biohazard wird deutlich: Capcom liefert offenbar richtig guten Horror. Internationale Videospiel-Magazine wie „Games Radar“, „PC Gamer“ oder „Polygon“ geben 9 von 10 Punkten. Die Kritiker von „Destructoid“ gehen sogar noch einen Schritt weiter und sprechen mit einer Wertung von 10/10 vom besten Horrorspiel der letzten Jahre.

Weitere Fachpresse wie „Game Informer“ (8,5/10), „GameSpot“ (8/10), „Giamt Bomb“ (4/5) oder „IGN“ (7,7/10) sehen Resident Evil 7 Biohazard als durchaus gelungenen Titel für PC, PS4 und Xbox One an, sehen ihn jedoch nicht als einen Blockbuster an.

Capcom vereint Horror und Virtual Reality

Was sagen die Magazine, die sich auf Gruselinhalte wie Horrorspiele und Games spezialisiert haben? Auch hier wird von Resident Evil 7 Biohazard ein gutes Bild gezeichnet: „Bloody Disgusting“ gibt dem Schauerspiel eine Bewertung von 9/10 Punkten. „Es setzt neue Maßstäbe für Survival-Horror“, schreibt der Tester.

In allen Fazits sind bereits die Erfahrungen der normalen Version von Resident Evil 7 Biohazard enthalten, aber auch die vom VR-Modus. Denn das gesamte Spiel kann in der virtuellen Realität gespielt werden – zuerst exklusiv mit der PlayStation VR, später auch auf dem PC mit der HTC Vive oder Oculus Rift.

