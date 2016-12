Resident Evil 7 - Produzent Kawata spricht über die neuen Konsolen

In wenigen Wochen erscheint der neue Survival-Horror Titel aus dem Hause Capcom. In einem Interview verrät der Producer von Resident Evil 7 einige seiner Gedanken bezüglich der neusten Konsolen von Microsoft und Sony.

Die Kollegen von Gamingbolt hatten die Möglichkeit mit dem Produzenten zum kommenden Resident Evil 7, Masachika Kawata, in einem Interview zu sprechen. Er sprach dabei über das neue Game und wie er die Entwicklungschancen der Xbox Scorpio und der PlayStation 4 Pro auf dem Markt einschätzt.

Die Basisversion des Spiels wird laut seiner Aussage mit 1080p und 60 FPS sicher auf der PlayStation 4 sowie der Xbox One laufen. Das klingt bis hier hin schon mal ganz vielversprechend. Allerdings legt Kawata noch einen drauf: Resident Evil 7 wird außerdem auf der PlayStation 4, PlayStation 4 Pro und Xbox One HDR unterstützen.

Thematisch zu den neuen und oben genannten Konsolen passend, sprach der Producer ebenfalls über die Erfolgschancen der Pro und Scorpio. Laut seiner Einschätzung könnten die beiden Hardware-Neuerungen erfolgreich sein, wenn der Enthusiasmus dafür nicht nur von einer Seite ausgeht. Es sei wichtig, dass sich Publisher, Hersteller und Benutzer gleichermaßen dafür begeistern können, um gemeinsam die Spieleindustrie weiterzuentwickeln.

Man überlege dabei einfach mal, welch enormer Aufwand von den Entwicklern betrieben werden müsste, um die Konsolen speziell zu unterstützen, wenn sich die Begeisterung der Nutzer ehr in Grenzen halten sollte. In der Vergangenheit ist eben dieses Problem nämlich bereits bei anderen Konsolen aufgetreten. Zu nennen wäre da beispielswiese die Wii U, die leider zu wenig Käufer fand und so mit der Zeit auch die Unterstützung der Publisher nachlies. Auch die PS Vita wäre hier in der Aufzählung zu nennen.

Bei den beiden neuen Konsolen Xbox Scorpio und PlayStation 4 Pro ist das Interesse on allen Seiten allerdings enorm hoch.

Bleibt also abzuwarten, wie sich Resident Evil 7 in wenigen Wochen auf den verschiedenen Konsolen präsentiert und wie groß der Erfolg des neusten Survival-Horrors aus dem Hause Capcom am Ende sein wird.

Seitenauswahl

Infos zu Resident Evil 7

Resident Evil 7 - TV-Spot stimmt auf den Horrorschocker ein Das Jahr 2017 beginnt mit einem großen Spieletitel, denn Resident Evil 7 wird bereits im Januar veröffentlicht. Passend dazu gibt es jetzt den ersten TV-Spot, um die Spieler weiter auf den ...