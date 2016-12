Resident Evil 7-Fans aufgepasst: Capcom ermöglichte es jetzt verschiedenen Magazinen, den Titel bereits anzutesten. Diese teilen in ihren Gameplay-Videos nicht nur einige Szenen, sondern auch ihre persönliche Meinung zu dem, was da ab Januar 2017 auf uns zukommt, mit uns.

Resident Evil 7 ist wohl eines der Spiele, die derzeit am sehnsüchtigsten erwartet werden. Zwar gab Capcom schon einige Informationen zum Titel bekannt und veröffentlichte kleine Teaser, wirklich ausführliche Einblicke blieben aber bisher aus. Umso mehr dürften sich Fans der Vorgänger oder auch ganz neu überzeugte Horror-Liebhaber freuen, dass jetzt gleich mehrere Gameplay-Videos aufgetaucht sind.

So hatten unter anderem die Kollegen von IGN, GamesRadar und Gamespot die Möglichkeit, Resident Evil 7 mehr als vier Stunden lang anzuspielen. In ihren Videos zeigen sie uns nicht nur einiges von dem, was da auf uns zukommt, sondern sprechen mit uns auch über ihren auf der Spielerfahrung basierenden Eindruck vom Game. Die drei Clips haben wir euch natürlich unterhalb dieser Meldung eingebunden.

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden

Kürzlich fand ein mysteriöser Schlüssel seinen Weg in unseren Briefkasten und verriet uns, dass Resident Evil 7 am 24. Januar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Das Spielerlebnis könnte hierbei für den einen oder anderen glücklichen Gamer besonders intensiv sein, denn der Titel ist PlayStation VR-kompatibel. Ihr könnt Resident Evil 7 bereits vorbestellen und erhaltet als Amazon-Vorbestellerbonus zwei Survival Packs gratis dazu.

Infos zu Resident Evil 7

