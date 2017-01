Abermals gibt es neues Gameplay-Material mit bis dato unbekannten Szenen zu Resident Evil 7. In wenigen Wochen ist es soweit, am 24. Januar 2017 wird der gruselige Horrorschocker für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht.

Der nächste große Titel der Resident Evil-Reihe steht vor der Tür. Mit Resident Evil 7 möchten die Entwickler einen gänzlich neuen Weg einschlagen. Sie gehen sogar so weit, dass sie den Spieler erstmals in die Egosicht katapultieren. Der First-Person-Horror soll intensiver ausfallen als bei den Vorgängern, die nur so voller Action strotzten.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über die Kerze, die nach Blut riecht und als passendes Merchandise-Produkt angeboten wird. Übertroffen wird das Ganze nur von dem allseits bekannten Puppenfinger, der als Kernobjekt einer schwierigen Rätselreihe in der Demo von RE7 auftauchte. Jener Finger wird nun auch als USB-Stick angeboten.

Und im Internet tauchen derzeit immer wieder neue Videos zum Reboot der Zombie-Reihe auf. So gibt es jetzt ein Video, das mit bis dato unbekannten Szenen auftrumpft. Zu sehen sind hier ein paar detailreiche Räumlichkeiten und beispielsweise der Bösewicht, der euch das Leben schwer machen wird. Wer möchte, der kann sich die neuen Areale in unserer Videosektion zu Gemüte führen. Für alle Wartenden heißt es schließlich am 24. Januar 2017, lasset den Horror beginnen!

