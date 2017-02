Resident Evil 7 - Live Let's Play mit Lara Loft im Studio

Synchronstimmen in Videospielen gehören zu den wichtigsten Sounds - denn sie sorgen dafür, dass Charaktere und Figuren zum Leben erweckt werden. Bei Talking Games reden die Synchronsprecher Lara Loft, Lars Walter und Daniel Käser über ihre Arbeit.

Resident Evil 7 von Capcom ist das wohl erfolgreichste Horrorspiel der letzten Monate und laut Kritiken eines der besten aller Zeiten. Mit Lara Loft spielen wir den Grusel-Blockbuster im PlayNation TV-Studio an.

Wie Games synchronisiert werden

Bei Talking Games diskutieren wir über Resident Evil 7 und darüber, was es anscheinend so besonders macht. Was fasziniert uns so an Horror-Spielen und wo kommt der Nervenkitzel her?

Lara Loft ist eine deutschen Synchronsprecherin, Sängerin und Moderatorin. Sie ist unter anderem die Stimme von Sombra in Overwatch und stellt unregelmäßig Sendungen bei den Rocketbeans vor.

Infos zu Resident Evil 7

