In weniger als zwei Wochen ist es soweit, Resident Evil 7 wird offiziell veröffentlicht. Nun ist der Season-Pass angekündigt worden, der eine zusätzliche Story-Episode enthält.

Die Mannen von Capcom stehen kurz vor ihrem nächsten großen Release. Resident Evil 7 steht in den Startlöchern und die Fangemeinde des Horror-Franchises legt große Hoffnung in den Titel. So wurde seitens der Entwickler versprochen, dass sie den Weg zurück zu den Wurzeln der gruseligen Zombiespiele gefunden haben.

Die Rede ist von der gleichen Sensation, die im Jahre 1996 mit Resident Evil 1 erreicht wurde. Sie möchten weniger in Richtung Action gehen und mehr auf Schockelemente setzen, die erstmals aus der First-Person-Sicht präsentiert werden. Ob ihnen dies schließlich gelingt, bleibt bis zum finalen Release am 24. Januar 2017 abzuwarten.

Derweil wurde ein offizieller Season-Pass über Valves Vertriebsplattform Steam angekündigt. Die Details fallen leider nur sehr spartanisch aus und dennoch lassen sie bereits jetzt auf die einzelne Inhalte schließen. Allem voran steht die "zusätzliche Story-Episode" im Vordergrund, die Teil neben dem "verbotenen Filmmaterial 1 und 2" ein Teil des Season-Passes ist. Das verbotene Filmmaterial 1 enthält Details wie "Ethan muss sterben". Die genauen Infos besagen:

Zusätzliche Story-Episode

Verbotenes Filmmaterial 1:

Albtraum

Schlafzimmer

Ethan muss sterben

Verbotenes Filmmaterial 2:

21

Töchter

Jacks 55. Geburtstag

