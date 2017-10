Die "Not a Hero"-Erweiterung zu Resident Evil 7: biohazard hat einen frischen Trailer spendiert bekommen. Die Zusatzepisode erscheint am 12. Dezember kostenlos für alle Besitzer des Hauptspiels.

Capcom hat einen frischen Trailer zu der kommenden Resident Evil 7-Erweiterung "Not A Hero" veröffentlicht. Darin bekommen wir bereits einen ersten Eindruck, worum sich der DLC genau drehen wird.

Der Trailer und die Screenshots geben außerdem einen kleinen Einblick in "End of Zoe". "In dem Zusatzinhalt trifft der mysteriöse Naturbursche Joe, der sein Leben an den Rändern der Sümpfe verbringt, zufällig auf Zoe. Die Begegnung bleibt nicht folgenlos, ihre Schicksale nehmen eine entscheidende Wendung." Die neuen Screenshots haben wir für euch oberhalb dieser Zeilen in unserer Bildergalerie verlinkt. Den entsprechenden Trailer findet ihr unterhalb dieser Meldung eingebunden.

Not A Hero

In dem DLC "Not a Hero" schlüpft ihr in die Rolle von BSAA-Veteran Chris Redfield. Nach den Angst einflößenden Ereignissen, die Ethan Winters in Resident Evil 7: biohazard widerfuhren, ist Chris auf der Jagd nach Lucas Baker, um die Tragödie rund um die Familie ein für alle Mal zu beenden. BSAA-Agenten haben versucht, Lucas schon zuvor auszuschalten - dies gelang ihnen aber nicht, und sie gerieten selbst in Gefangenschaft.

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition erscheint in Deutschland Anfang 2018 im Handel sowie digital für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die DLCs werden am 12. Dezember 2017 digital veröffentlicht. Die Gold Edition enthält alle Inhalte aus der preisgekrönten Originalveröffentlichung von Resident Evil 7 in diesem Frühjahr, zusammen mit allen drei herunterladbaren Zusatzinhalten. Diese zuvor veröffentlichten DLCs - Banned Footage Vol. 1 und Banned Footage Vol. 2 - werden ebenso wie der kommende dritte DLC End of Zoe enthalten sein.

End of Zoe wird in der Resident Evil 7: biohazard Gold Edition enthalten sowie als Update für Season Pass-Inhaber erhältlich sein. Besitzer der Originalveröffentlichung können den Zusatzinhalt zum Preis von 14,99 Euro käuflich erwerben. Der Not a Hero-DLC wird als kostenloser Inhalt für alle Besitzer von Resident Evil 7 biohazard ebenfalls am 12. Dezember verfügbar sein.

Beide DLC lassen sich darüber hinaus mit PlayStation VR noch intensiver erlebeben.

Seitenauswahl

Infos zu Resident Evil 7

Resident Evil 7 - Neue Verkaufszahlen für Capcom-Spiele enthüllt Publisher Capcom hat neue Verkaufszahlen zu zahlreichen Titeln enthüllt. Mit dabei sind unter anderem aktuelle Daten für Titel wie Resident Evil 7 und Street Fighter 5. Dead Rising 4 konnte ...