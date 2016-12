Capcom veröffentlichte nun drei frische Gameplay-Videos zu Resident Evil 7, in denen wir das Baker-Haus erkunden und es mit einem schlecht gelaunten und wenig zimperlichen Widersacher zu tun bekommen.

Capcom veröffentlichte gestern Abend gleich drei neue Gameplay-Videos zum sehnsüchtig erwarteten Resident Evil 7. Diese waren bisher eher spärlich gesät gewesen und so hatten einzig und allein PlayStation 4-Besitzer durch das Spielen der Küchen-Demo einen umfassenderen Eindruck von dem erlangen können, was da ab Januar 2017 auf uns zukommt. Dies gehört nun der Vergangenheit an, denn wie wir kürzlich berichteten, können sich auch PC- und Xbox One-Nutzer bald auf gruselige Erkundungstour begeben.

Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit den Gameplay-Videos vertreiben, die uns als Protagonisten das Haus der Familie Baker erkunden lassen. Lange bleiben wir allerdings nicht unbemerkt und haben es so schon bald mit einem wenig freundlichen Zeitgenossen mit Aggressionsbewältigungsproblemen zu tun, der auf Gegenwehr wenig zimperlich reagiert.

Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4 und soll durch den Einsatz von PlayStation VR besonders unheimlich werden. Alle Infos im Überblick findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite.

Infos zu Resident Evil 7

