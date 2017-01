In Kürze erscheint Resident Evil 7 für PC, PS4 sowie Xbox One - wem das noch nicht reicht, der kann den Titel auch via PlayStation VR erleben und noch tiefer in das Spiel abtauchen. Innerhalb einer großen Marketing-Kampagne von Capcom könnt ihr ab Frühjahr 2017 auch in Deutschland einen sogenannten Escape Room betreten, der verschiedene Rätsel bietet und im Stile von Resident Evil 7 eingerichtet ist.

Am 24. Januar dürfen sich Horror-Freunde auf einen ganz besonders gruseligen Titel freuen - Die Rede ist selbstverständlich von Resident Evil 7. Der neuste Ableger der bekannten Horror-Reihe wird für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One erscheinen und über einen besonders hohen Schwierigkeitsgrad verfügen, um Anspannung und Angst zu steigern. Wem das noch nicht genug ist, der kann den Titel sogar per PlayStation VR erleben und eine Immersion verspüren, die für einige Spieler wohl zu viel des Guten sein wird.

Doch auch in der wirklichen Realität können sich wahre Fans in Resident Evil 7 hineinversetzen lassen. Capcom rührt vor Release bereits kräftig die Werbetrommel und hat sich etwas wirklich ganz besonderes einfallen lassen. Vom 20. bis zum 23. Januar bietet Capcom in London The Experience an. Hier können Teilnehmer eine Horror-Villa betreten und innerhalb von 45 Minuten verschiedene Rätsel lösen, um schlussendlich das Haus der Familie Baker wieder unversehrt an einem Stück zu verlassen.

Resident Evil 7 Escape Rooms auch in Deutschland

Wem London zu weit entfernt ist, der hat auch die Möglichkeit innerhalb von Deutschland einen sogenannten Escape Room zu betreten, der im Stil von Resident Evil 7 aufgebaut ist. Bereits ab Frühjahr 2017 habt ihr die Gelegenheit euren Ängsten zu begegnen und knifflige Rätsel zu lösen. Auf der offiziellen Webseite von TeamEscape findet ihr eine Termin-Liste sowie alle weiteren Informationen.

"Die Parallelen von Live Escape Games und Videospielen liegen auf der Hand: Menschen werden in andere Welten entführt, vergessen den Alltag für eine gewisse Zeit und erleben spannende Geschichten und Abenteuer. Daher bietet sich natürlich eine Zusammenarbeit mit Capcom mehr als an. Gerade Resident Evil 7 biohazard ist mit seinem besonderen Setting, seiner einzigartigen Atmosphäre und einer augesprägten Rätselaffinität perfekt geeignet für Escape Rooms. Wir freuen uns darauf, Resident Evil-Fans für unsere Live Escape Game-Erlebnisse begeistern zu dürfen und sind stolz, einen solchen Spieleklassiker im realen Leben umsetzen zu können.", so Fabian Hecht, Geschäftsführer und Gründer von TeamsEscape.

Den entsprechenden Trailer zu Resident Evil 7 - The Experience in London findet ihr in unserer Video-Rubrik.

Alle News und Videos zu Resident Evil 7 findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite.

Infos zu Resident Evil 7

