Nur noch bis zum morgigen Dienstag müssen sich Resident Evil-Fans gedulden, dann erscheint der neueste Ableger der Survival-Horror-Reihe für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Doch wie stehen die Chance für eine entsprechende Nintendo Switch-Umsetzung?

Am morgigen Dienstag erscheint Capcoms Resident Evil 7 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Bereits in der Vergangenheit hat sich der Entwickler positiv zu Nintendos Switch geäußert und darüber hinaus bekannt gegeben, dass die Konsole mit diversen Projekten unterstützt werden soll.

Konkret nannte man unter anderem den Switch-exklusiven Fighting-Titel "Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers". Doch wie steht es eigentlich um Resident Evil 7, könnt der Titel auch für Nintendos Switch erscheinen? Sonderlich viel Hoffnung solltet ihr euch laut Capcoms Masachika Kawata nicht machen:

Dieser erklärte auf Anfrage: "Meiner Meinung nach ist es [Switch] ein einzigartiges Stück Hardware. Ich freue mich auf die Möglichkeiten dieses Systems, derzeit verfolgen wir allerdings keine Pläne hinsichtlich eines möglichen Resident Evil 7 für Switch."

Resident Evil 7

