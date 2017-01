Resident Evil 7 - Erster Patch Version 1.01 veröffentlicht

Kaum ist der Horrortitel unterwegs zu den Spielern, gibt es auch schon ein erstes Update zu Resident Evil 7. Der Patch bereitet das Game auf kommende DLCs vor.

Das neue Gruselabenteuer aus dem Hause Capcom soll euch das Fürchten lehren. Nicht zuletzt durch die VR-Technik soll Resident Evil 7 eine ganz neue Ebene des Horrors transportieren. Das sei laut Aussagen sogar so immersiv, dass selbst die Entwickler trotz völliger Kenntnis des Spiels nicht gänzlich ohne Schrecken davonkommen.

Obgleich der Titel wohl nicht das Licht der Nintendo Switch-Welt erblicken wird, gibt es nun für alle anderen bereits das erste Update zu vermelden. Der Patch hieft das Spiel auf Version 1.01 und ist rund 800 Megabyte groß.

Mit dem Patch halten nun weitere Trophäen Einzug ins Spiel, die sich allesam auf die DLCs beziehen. Außerdem ünterstützt Resident Evil 7 ab sofort auch Add-ons neben der Tatsache, dass ihr künftig über neue Kapitel informiert werdet. Zudem wurde laut Changelog eine "Allgemeine Fehelberbehung" durchgeführt.

Insgesamt fallen die Update-Funktionen also recht überschaulich aus. Gespannt dürfen die Spieler zudem über die ersten DLCs sein, die zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden sollen. Am morgigen Tage, dem 24. Januar 2017, erscheint das Horrorspiel offiziell für die PlayStation 4, Xbox One und den PC. Besitzer einer PlayStation VR sei die Verwendung der neuen Technik wärmstens empfohlen.

