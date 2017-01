Während Resident Evil 7 in einigen Ländern scheinbar bei verschiedenen Händlern bereits verkauft wird, gibt es eine erste Wertung zu dem Survival Horror-Titel aus dem Hause Capcom. Das japanische Spielemagazin Famitsu hat sich den aktuellen Ableger der bekannten Reihe mit insgesamt vier Redakteuren ganz genau angeschaut und offenbar einen durchweg guten Eindruck erhalten.

Am kommenden Dienstag, den 24. Januar erscheint Resident Evil 7 offiziell für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Besonders viel ist über den Titel bisher nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Einen ersten Eindruck konnte lediglich die Demo verschaffen, die für alle drei Plattformen veröffentlicht worden ist. Wie sich der fertige Titel allerdings tatsächlich spielt und wie die Handlung rund um die Baker Familie ausfällt, ist bisher nicht bekannt.

Wie die englischsprachige Webseite Gematsu.com nun berichtet, wurde eine erste Wertung zu Resident Evil 7 vergeben. Demnach hat das japanische Spielemagazin Famitsu eine Wertung von 36 Punkten abgegeben - maximal können 40 Punkte vergeben werden. Dabei sind insgesamt vier Redakteure an der Gesamtwertung beteiligt. Jeder der Tester kann bis zu zehn Punkte vergeben, sämtliche Punkte werden später miteinander addiert. Für PS4 sowie Xbox One hat Resident Evil 7 jeweils neun Punkte der einzelnen Redakteure erhalten. Die PC-Version konnte bisher nicht getestet werden.

Auch wir werden euch unsere Meinung zu dem neusten Teil der beliebten Survival Horror-Serie mitteilen, sobald wir mit einem Muster versorgt worden sind. Anscheinend ist der Titel bei verschiedenen Händlern in Ländern wie Saudi-Arabien und Katar bereits zu erwerben, wer also spoilerfrei durch das Internet surfen möchte, sollte dabei besonders achtsam vorgehen.

