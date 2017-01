Wie Capcom innerhalb einer offiziellen Pressemitteilung bekanntgegeben hat, sind seit dem Release am 24. Januar weltweit mehr als 2,5 Millionen Exemplare an den Handel ausgeliefert worden. Damit scheint der Schritt zurück zu den Survival-Horror-Wurzeln der Serie seitens der Community recht positiv aufgenommen worden zu sein.

Am vergangenen Dienstag, den 24. Januar hat Capcom den Survival-Horror-Titel Resident Evil 7 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht. Wie der Entwickler im Laufe der Woche verraten hat, sei die Rückkehr des neuesten Ablegers in Richtung der Survival-Horror-Wurzeln der Serie definitiv der richtige Schritt gewesen.

Zwar haben sich die eher actionlastigen Teile der Reihe wie Resident Evil 4, Resident Evil 5 sowie Resident Evil 6 deutlich besser verkauft, als die ursprüngliche Trilogie, doch die Verantwortlichen gehen nicht davon aus, dass sich diese Kehrtwende mit Resident Evil 7 negativ auf die Verkaufszahlen auswirken wird.

Erste Verkaufszahlen scheinen Erfolg zu belegen

Ganz offensichtlich ist Capcom mit dem neuesten Ableger tatsächlich auf dem richtigen Weg, wie die ersten Verkaufszahlen zu belegen scheinen. Wie Capcom innerhalb einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, sind seit dem Release weltweit bereits mehr als 2,5 Millionen Exemplare des Titels an den Handel ausgeliefert worden. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die Anzahl der Versionen, die tatsächlich an den Endkunden ausgeliefert worden sind - entsprechende Angaben sind bisher nicht veröffentlicht worden.

Doch bereits im Vorfeld schien der neue Weg der Entwickler bei der Community sehr gut anzukommen. Die kostenlose Demo, die im Rahmen der letztjährigen E3 Pressekonferenz von Sony für die PlayStation 4 (und etwas später auch für PC und Xbox One) veröffentlicht worden ist, ist bisher mehr als 7,1 Millionen Mal heruntergeladen worden. Außerdem ist darin die Rede von vier Millionen Einheiten, die bis zum Endes des Geschäftsjahres am 31. März 2017 ausgeliefert werden sollen.

