Resident Evil 7 - Erstaunlich viele Spieler nutzen die VR-Möglichkeit

Jim Ryan von Sony spricht in einem Interview über den Erfolg von der VR-Version des Horror-Titels Resident Evil 7 von Capcom.

Schon nach den ersten Einblicken zu Resident Evil 7 war klar, dass Capcom mit Resident Evil 7 mehr in die Richtung ihrer Wurzeln zurückgekehrt ist und somit auf die Wünsche der Spieler gehört hat. Trotz hoher Verkaufszahlen hat Capcom bereits vor einiger Zeit verlauten lassen, dass es trotzdem hinter ihren Erwartungen blieb.

Für alle PlayStation 4-Spieler wurde außerdem die Möglichkeit geschaffen, den Horror-Schocker mit der VR-Brille zu erleben. Jim Ryan von Sony sprach in einem Interview über den Erfolg von Resident Evil 7. Er war überrascht, dass so viele Spieler die Virtual Reality-Möglichkeit nutzen, um noch intensiver in das Game einzutauchen.

"Wir hatten keine Ahnung, dass VR einen so wesentlichen Anteil am Erfolg von Resident Evil 7 haben würde", so Ryan. "Der Prozentsatz der Menschen, die Resident Evil 7 auf der PlayStation 4 und dann in VR gespielt haben, liegt im zweistelligen Bereich. Und damit meine ich keine 10,1 Prozent. Das hat uns wirklich überrascht."

