Resident Evil 7 - Erscheint in wenigen Tagen für die Nintendo Switch

In wenigen Tagen dürfen sich japanische Nintendo Switch-Besitzer auf eine spezielle Resident Evil 7-Version freuen. Wie Capcom mitgeteilt hat, soll der Survival-Horror-Titel über den Ubitus-Cloud-Service angeboten werden.

Immer mehr Titel erscheinen auf kurz oder lang auch für Nintendos Hybrid-Konsole. Erst in der vergangenen Woche haben wir uns innerhalb eines Tests der Complete Edition zu dem Grusel-Plattformer Little Nightmares gewidmet. Der Titel kam nun, nachdem er bereits für PS4, Xbox One sowie PC veröffentlicht worden ist, auch auf der Switch gespielt werden. Da die Konsole allerdings leistungsbedingt limitiert ist, erscheint es fragwürdig, ob Spiele wie GTA 5 und Co. in Zukunft ebenfalls auf die Switch finden werden.

Resident Evil 7 Über 5,1 Millionen verkaufte Einheiten

Resident Evil 7 als Cloud-Version

Auf diese Frage gibt es nun eine scheinbar recht einfache Antwort. Der japanische Publisher Capcom hat bekannt gegeben, dass sich in Kürze Besitzer einer Nintendo Switch in Japan in das Survival-Horror-Abenteuer stürzen können. Dabei wird Resident Evil 7 allerdings nicht die interne Hardware der Konsole verwenden, sondern ab dem 24. Mai in Form der Resident Evil 7: Biohazard Cloud Version erhältlich sein.

Die Daten des Titels werden über den Ubitus-Cloud-Service auf die Switch gestreamt. Die Cloud-Fassung wird mit 2.000 Yen (rund 15,30 Euro) für 180 Tage zu Buche schlagen. Alle bereits veröffentlichten Inhalte von Resident Evil 7 sind in der Cloud-Version enthalten. Vor dem Kauf besteht zudem die Möglichkeit den Resident Evil 7 15 Minuten lang auf der Switch zu testen.

Bislang ist unklar, ob dieses Modell auch hierzulande angeboten wird.