Wie steht es eigentlich um neue Inhalte zu Capcoms Horror-Schocker Resident Evil 7? Im Vorfeld der Tokyo Game Show sind jetzt über NeoGAF drei neue Bilder zu dem "Not a Hero"-DLC veröffentlicht worden, in dem Chris Redfield in den Fokus gerückt wird. Damit wird Protagonist Ethan Winters aus dem Hauptspiel ersetzt.

Drei neue Screenshots zum "Not a Hero"-DLC

Zu erkennen ist unter anderem der Fuß von Chris, der dem Leben eines Molded ein Ende setzt. In einem weiteren Bild sieht man den Soldaten aus der Ego-Perspektive mit gezückter Waffe eine steinerne Treppe hinuntersteigen. Die Bilder liegen in nicht sonderlich guter Qualität bzw. hoher Auflösung vor.

In "No a Hero" schlüpft der Spieler in die Rolle des ehemaligen US-Air Force Piloten Chris Redfield. Dabei sind die Geschehnisse nach Resident Evil 7: Biohazard angesiedelt. Wer den Titel bereits besitzt, bekommt die Erweiterung kostenlos. Der "Not a Hero"-DLC soll am 14. Dezember 2017 veröffentlicht werden.

Anfang des Monats kündigte Capcom zudem eine Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition an. Diese wird neben dem Hauptspiel alle DLCs beinhalten, die sich in dem Season Pass befinden. Dazu gehört ein Addon mit Namen "End of Zoe" sowie der "Not a Hero"-DLC.

