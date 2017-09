Resident Evil 7 - DLC 'Not a Hero' erhält Release-Termin und 'End of Zoe' angekündigt

Die Macher von Resident Evil 7 sind noch nicht fertig mit ihrem Spiel. Neue Inhalte stehen auf der Agenda. Für den DLC "Not a Hero" gibt es ab sofort einen Release-Termin. Zudem wurde "End of Zoe" und eine Gold Edition angekündigt.

Vor einiger Zeit berichteten wir über Resident Evil 7 und den geplanten DLC "Not a Hero". Der Release des neuen Inhalts sollte sich verschieben. Alle Infos zu dieser Entscheidung seitens Capcom erhaltet ihr hier:

Nun haben die Verantwortlichen jedoch Licht ins Dunkel scheinen lassen, was den Release-Termin betrifft. So wird der Downloadinhalt am 14. Dezember 2017 veröffentlicht, wie die aktuelle Famitsu jetzt bestätigt.

Der DLC soll vollkommen gratis sein. Er kann demnach kostenlos zum Hauptspiel heruntergeladen werden, wenn er erst erschienen ist. Capcom soll jedoch an einem weiteren DLC arbeiten, der den Namen "End of Zoe" trägt. Hier wird die Handlung um Zoe Baker in den Mittelpunkt gerückt.

Falls ihr das Spiel noch nicht besitzt, dann wird am 24. Dezember 2017 eine Resident Evil 7: Gold Edition für die PS4 und Xbox One erscheinen. Hier sind das Hauptspiel, zwei "Banned Footage"-DLCs und "End of Zoe" enthalten. Die Veröffentlichung ist für Japan bestätigt und wird dort 4.990 Yen kosten.

Infos zu Resident Evil 7

