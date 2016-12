Das Horror-Haus aus der Resident Evil 7 Collectors Edition fungiert als Musikbox und wird, zumindest in den USA, auch zusammen mit dem Spiel erwerblich sein.

Campcom und Gamestop haben bereits vor einigen Tagen eine Collector's Edition zu Resident Evil 7 angekündigt. Dabei sollte allerdings kein Spiel enthalten sein. Jetzt gibt es neue Informationen aus Amerika, dass dort eine CE mit Spiel vorbestellbar ist. Allen Anschein nach soll diese aber nur für die Konsolenvariante erscheinen.

In einer edlen Metallbox bekommen die Spieler neben dem Game einige Extras, auf die es sich zu freuen lohnt. Einige der dort enthaltenen Items kennen wir bereits aus der Demo zu Resident Evil 7. In dieser speziellen Edition ist beispielsweise ein USB-Stick in Form eines Fingers, der uns stark an den (bisher) unbrauchbaren Puppenfinger erinnert.

Als Highlight ist das große Horror-Haus zu nennen, was auch Schauplatz des Spiels sein wird. Doch es ist nicht nur hübsch anzusehen: das Haus fungiert als Musikbox für schaurige Momente. Es kann beleuchtet werden und spielt während dieser Zeit einen Song.

In den USA wird diese, exklusiv über GameStop vorbestellbare, Collector's Edition 180 Dollar kosten und nur für die Konsole erscheinen. Ob sie auch in dieser Form in Deutschland erhältlich sein wird, gilt abzuwarten.

Bewegte Bilder und einige Informationen zu dem Inhalt der Collector's Edition bekommt ihr in diesem Video.

Seitenauswahl

Infos zu Resident Evil 7

Resident Evil 7 - Frische Gameplay-Videos aus dem Hause Capcom Capcom veröffentlichte nun drei frische Gameplay-Videos zu Resident Evil 7, in denen wir das Baker-Haus erkunden und es mit einem schlecht gelaunten und wenig zimperlichen Widersacher zu tun ...