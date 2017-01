Masachika Kawata von Capcom erklärt in einem Interview, dass sie sich bei der Entwickling von Resident Evil 7 von Call of Duty: Modern Warfare inspirieren haben lassen.

Producer Masachika Kawata spricht in einem Interview davon, dass Resident Evil 7 Ähnlichkeiten mit Call of Duty: Modern Warfare aufweist. Zunächst stiftete diese Aussage für Verwirrung, denn die beiden Spiele könnten von ihrem Genre kaum unterschiedlicher sein.

Doch der Producer begründet den Zusammenhang der beiden eigentlich so verschiedenen Games so:

"In Hinblick auf die Art und Weise, wie wir uns Resident Evil 7 vorgestellt haben, ähnelt es fast schon Call of Duty 4: Modern Warfare. Call of Duty 4 war zwar kein kompletter Neustart. Es blieb der Marke treu und all dem, was die Marke bedeutet. Doch gleichzeitig erlaubte dieses Spiel der Serie, sich in neue Richtungen zu bewegen und die Horizonte zu erweitern. Das war auch die Entwicklung, die wir bei Resident Evil 7 vollzogen haben."