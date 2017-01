Die Demo von Resident Evil 7 bietet immer neue Überraschungen. So wurden jüngst einige Bilder von unbekannten Räumen geleakt, die sich in den Einträgen versteckt hielten. Ein User auf Reddit hat die Einträge und Bilder nun geteilt.

Erst kürzlich berichteten wir in puncto Resident Evil 7 über geheimnissvolle Einträge, die in den Daten der Demo versteckt waren. Hierbei könnte es sich möglicherweise um die Rückkehr eines bekannten Antagonisten handeln. Obgleich es wohl bis zum finalen Release dauern wird, bis sich einige dieser Fragen beantworten lassen, so gibt es nun weitere Einträge, die der Demo entnommen wurden.

Kürzlich sind neue Örtlichkeiten via Reddit geleakt worden, die nunmehr in Bilderform auf euch warten. Der User Prais1980 hat noch einige Details gefunden, die sich in der Demo verbergen und das sogar mit den entsprechenden Bildern belegt. Zu sehen sind hier bestimmte Kellerareale und der Raum hinter der Voodoo-Puppe.

Unklar ist bisher, ob die Räume überhaupt jemals zugänglich sein werden. Sicher freut sich der eine oder andere über diese kleinen Ausschnitte und es könnte ein Betreten in der Vollversion möglich sein. Zum finalen Release müsst ihr euch außerdem nicht mehr allzu lange gedulden. Am 24. Januar 2017 ist es schließlich soweit und das Spiel wird für den PC, Xbox One und den PC veröffentlicht.

