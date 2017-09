Resident Evil 4 - Easter Egg nach 12 Jahren entdeckt

Schon mehrere Jahre ist das Horror-Game Resident Evil 4 von Capcom erhältlich. Man könnte meinen, dass bis dato alle Geheimnisse und Easter Eggs gelüftet wurden. Ein Youtuber beweist uns mit dem Fund eines Japaners das Gegenteil.

Resident Evil 4 ist bereits zwölf Jahre auf dem Markt. 2005 erschien dieser Teil erstmals für den GameCube. Später folgten Portierungen für verschiedene Konsolen wie PlayStation 2, Wii und den PC. Neben den Versionen für das Handy ist mittlerweile sogar eine HD-Fassung für Zuhause erschienen.

Youtuber Slippy Slides spielt den vierten Teil der Horror-Reihe auf seinem Kanal und entdeckt im Kapitel 5-4 ein Easter Egg, das bisher scheinbar niemandem aufgefallen ist. Slippy Slides sah sich mit einer offenen Kamera genau in der Umgebung um, wollte scheinbar alles vom Spiel mitbekommen was nur irgendwie möglich war - und wurde belohnt. Er entdeckte eine 2D-Textur, die einem japanischen Mann ähnelt, der in blauer Jeans und grüner Jacke einen Zombie nachahmt.

Wenn ihr euch jetzt auch auf die Suche nach dem rätselhaften Japaner machen wollt, solltet ihr über die richtige Ausrüstung verfügen. Ihr braucht ein Scharfschützenzielfernrohr mit erweiterter Zoom-Kapazität, um das Easter Egg ebenfalls zu finden. Bisher ist nicht bekannt, wen diese Figur darstellen soll. Es gibt allerdings Vermutungen darüber, dass sich ein Entwickler selbst im Spiel verewigen wollte. Eben nur ganz, ganz unauffällig.

Infos zu Resident Evil 4