Resident Evil 2 - Mit Tofu-Modus und 4th Survivor, Entwickler bestätigt

Der mysteriöse Tofu kehrt in einem besonderen Modus im Resident Evil 2-Remake zurück, genauso wie HUNK! Capcom hat den 4th Survivor-Modus und den noch härteren Tofu-Modus bestätigt.

Die Entwickler von Resident Evil 2 haben nun bestätigt, dass das Remake über zwei besondere Spielmodi verfügen wird, die Fans aus dem Original kennen. Hierbei handelt es sich um "The 4th Survivor" und "The Tofu Survivor".

Im Detail spricht sich Yoshiaki Hirabayashi positiv zur Rückkehr der damals sehr beliebten Modi aus. Bei "The 4th Survivor" handelt es sich um ein Minispiel, das nach einem Level-A-Rang mit Leon S. Kennedy und Claire Redfield freigeschaltet wird. Die Spieler schlüpfen in die Haut des Agenten HUNK, der sich in einer Art Survivor-Modus schnell durch einen kleinen Abschnitt des Spiels kämpfen muss.

Tofu-Modus?

Beim Survivor-Pendant "The Tofu Survivor" handelt es sich tatsächlich um einen nahezu identischen Modus. Aber hier könnt ihr nicht Hunk, sondern einen übergroßen Tofu steuern. Dieser hat ursprünglich wohl als Testsubjekt für die Kollisionen im Spiel hergehalten. Wenn er Schaden erleidet, verändert er sogar seine Farbe.

Werdet ihr dem Tofu zur Flucht verhelfen können? Um den Tofu freizuschalten, müssen die Spieler das erste und zweite Szenario von Resident Evil 2 je dreimal beendet haben. Ihr benötigt insgesamt also sechs Runs, während The 4th Survivor schon freigeschaltet sein muss.

Ob Tofu dann ebenso widerstandsfähig, aber nur mit einem Messer, zwei grünen Kräutern und einem blauen Kraut daherkommt, erfahren wir spätestens zum Release am 25. Januar 2018.

Du hast keine Ahnung, wie der Tofu-Modus in Resident Evil 2 aussah? Nachfolgend haben wir ein wenig Gameplay von Khomchik eingebunden: