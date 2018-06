Resident Evil 2 - Das sind die offiziellen Systemanforderungen

Damit ihr wisst, ob ihr euren Rechner in der nächsten Zeit für das kommende Remake zu Resident Evil 2 noch einmal aufrüsten müsst, hat Capcom nun die offiziellen minimalen sowie empfohlenen Systemanforderungen bekannt gegeben.

Publisher Capcom hat das Remake von Resident Evil 2 auf der diesjährigen E3 genauer vorgestellt und zahlreiche Details preisgegeben. So wird das Spiel in der RE-Engine produziert und am 25. Januar 2019 erscheinen. Bereits jetzt könnt ihr den Survival-Horror-Titel auf Amazon vorbestellen.

Resident Evil 2 Ab sofort für PS4 und Xbox One via Amazon vorbestellbar

Außerdem wird Resident Evil 2-Remake mit einer neuen Over-the-Shoulder-Perspektive auftrumpfen. Welche Hardware ihr in eurem PC verbaut haben solltet, um möglichst ruckelfrei durch Raccoon City zu laufen, haben die Verantwortlichen nun auf der offiziellen Steam-Seite zu Resident Evil 2-Remake bekannt gegeben.

Unterhalb haben wir für euch die minimalen sowie die empfohlenen Systemanforderungen aufgelistet.

Systemanforderungen

Minimum:

Betriebssystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-Bit erforderlich)

Prozessor: Intel Core i5-4460, 2.70GHz or AMD FX-6300 oder besser

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 760 or AMD Radeon R7 260x mit 2 GB Video RAM

DirectX: Version 11

Empfohlen: