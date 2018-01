Resident Evil 2 - Remake aus der First-Person-Sicht spielbar?

Bis dato gibt es immer noch keine handfesten Informationen zum Inhalt und den Neuerungen vom Resident Evil 2-Remake. Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über die potenzielle Enthüllung des Horror-Klassikers in Kürze, da einige Anzeichen dafür seitens Capcom gegeben wurden. Die bisherigen Anhaltspunkte könnt ihr hier im Detail nachlesen:

Resident Evil 2 Neue Hinweise zur Enthüllung des Remakes

Und nun gibt es abermals Grund zur Spekulation. Und das möchten wir an dieser Stelle unterstreichen. Es handelt sich hierbei nur um die Relationen, die wir anhand eines aktuellen Indiz ableiten - bestätigt ist dies zu keinem Zeitpunkt.

Dennoch, die Gerüchteküche im Hause PlayNation brodelt. Wir können das Remake kaum erwarten und wenn wir einen Blick auf den offiziellen Twitter-Kanal der Capcom-Entwickler werfen, finden wir einen ganz besonderen Posting vor.

Good morning, everyone! (from the U.S.) Hope you all have a good day!:) pic.twitter.com/g8OQ94ju2D